Ілля Забарний переходить до ПСЖ за 68 мільйонів євро

Захисник збірної України Ілля Забарний змінює клубну прописку — з англійського «Борнмута» він переходить до французького гранда ПСЖ. Про успішне завершення трансферу повідомив авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, сторони погодили всі деталі угоди. «Борнмут» отримає 68 мільйонів євро, хоча раніше повідомлялося, що клуб вимагав на 10 мільйонів більше. Втім, переможцям Ліги чемпіонів вдалося домовитися.

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22-річний Забарний підпише контракт із ПСЖ до 2030 року. Особисті умови контракту були погоджені ще кілька тижнів тому — український футболіст лише очікував на фінальне рішення клубів.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке активно наполягав на трансфері Забарного, аби встигнути інтегрувати його в команду до початку нового сезону.

Частину суми отримає й київське «Динамо», яке раніше продало Забарного до АПЛ. За умовами домовленостей між «Динамо» та «Борнмутом», український клуб отримає 25% від суми угоди — це близько 17 мільйонів євро.