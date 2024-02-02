Ігнат закликав не розповсюджувати фейки про літаки F/A-18

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про F/A-18 і не займатись критиканством

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Коли бракує новин і переглядів, в хід ідуть скріншоти переписок у коментарях! Усе згодиться для срачу і хайпу! Так, вживаю й емоційні слова на адресу людей, які займаються критиканством і зневажають роботу багатьох людей в ПС, зокрема і мою. А те, що «скріни» із нечуваних сторінок публікують і обговорюють здавалося б поважні медіа – тут якраз… бракує слів!», – написав він.

Раніше, Ігнат, коментуючи інформацію Australian Financial Review про те, що Україна нібито відмовилась від винищувачів F/A-18 заявив, що не було ніякої угоди.

У коментарях під одним з дописів у Фейсбуці, де поширювали матеріал Australian Financial Review, Ігнат написав, що Україна йде «по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо, …І не було ніякої угоди!».