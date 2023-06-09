Ігнат розповів про нову тактику російського повітряного нальоту

Росія цієї ночі застосувала нову тактику ракетного обстрілу. Ракети були запрограмовані таким чином, що “намотували кола навколо міст”, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Яка мета? Розосередити увагу ППО, виявити її слабкі місця. “Шахеди” застосовуються для виснаження боєкомплекту, намацування слабких місць нашої протиповітряної оборони”, – каже Ігнат.

РФ намагається ввести в оману ППО України, запускаючи ракети в одному напрямку, потім змінюючи їх напрямок, а потім розвертаючи їх назад, куди вони й летіли спочатку.

Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога тривала близько 4 годин, хоча було випущено лише чотири ракети.