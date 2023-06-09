Суспільство

Ігнат розповів про нову тактику російського повітряного нальоту

9 Червня 2023 13:52
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ракетний удар

Росія цієї ночі застосувала нову тактику ракетного обстрілу. Ракети були запрограмовані таким чином, що “намотували кола навколо міст”, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Яка мета? Розосередити увагу ППО, виявити її слабкі місця. “Шахеди” застосовуються для виснаження боєкомплекту, намацування слабких місць нашої протиповітряної оборони”, – каже Ігнат.

РФ намагається ввести в оману ППО України, запускаючи ракети в одному напрямку, потім змінюючи їх напрямок, а потім розвертаючи їх назад, куди вони й летіли спочатку.

Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога тривала близько 4 годин, хоча було випущено лише чотири ракети.


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