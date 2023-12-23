Ігнат розповів цікаві подробиці збиття трьох російських Су-34

Знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 – це блискуча операція. Сили оборони зненацька застали пілотів, які намагалися підлетіти ближче, аби вдарити по бійцях ЗСУ.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі “Армія TV” та “Українське радіо“.

За його словами, пілотів російських “СУшок” українським оборонцям вдалося застати зненацька, а потім “операція відбувалася блискавично і витончено”.

“Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше”, – сказав він.

Ігнат пояснив, що 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, але “коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то… треба підлетіти ближче”. От окупанти і вирішили ризикнути.

Представник ПС зазначив, що подібне збиття ворожих літаків було біля острова Зміїний, над російською Брянської областю.

“Після тривалої паузи у збитті саме такого типу літака, для нас це дійсно топподія місяця або й півроку. Росіяни знахабніли знову. Тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і “Су-24”, і “Су-35″. Тут вже знову цікава і дуже приємна для нас історія – одразу три збиті борти”, – розповів він.

Ігнат наголосив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук спланував цю операцію вже не вперше, а на його плечах “велика відповідальність”.

“Маємо розуміємо, що непросто завдавати таких ударів тоді, коли ворог фактично близько до лінії бойового зіткнення контролює повітряний простір, де розташовано чимало вогневих засобів ворога, де чимало його “очей”: і безпілотна авіація, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і космічна розвідка. Безумовно, ворог має і агентуру, тому таку операцію провести дуже непросто”, – розповів Юрій Ігнат.

Російські військові досі офіційно не прокоментували твердження української влади про втрату одразу трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

У п’ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що опівдні на півдні України було збито три Су-34.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні уточнив, що літаки були збиті над Херсонською областю, подякувавши військовим.

Москва не прокоментувала ці заяви, проте провоєнні блогери писали про втрати в контексті повідомлень про збиті Су-34.

Аналітики припустили, що, ймовірно, використали ракети Patriot. ЗСУ не підтверджували та не спростовували цю версію.