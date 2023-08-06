Ігнат пояснив, чому удари по Старокостянтинову не завдають шкоди нашій авіації

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат після російського обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області пояснив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.

Про це пише УП.

“Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації.

Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави.

Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію… Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують”, – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.