Політика

Ігнат не підтвердив прибуття Storm Shadow в Україну

12 Травня 2023 15:31
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ракети, зброя

На сьогодні інформація про прибуття в Україну ракет Storm Shadow офіційно ще не надходила. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Відповім вам так, … як пишуть наші читачі: не повірю, поки не побачу підпису на цій ракеті командувача Повітряних сил із потужним посланням окупантам, як це було нещодавно зроблено у його Телеграм-каналі з ракетою HARM. То ми будемо стежити за Телеграм-каналом Миколи Олещука, нашого керівника, і будемо чекати, що з’явиться там фото із промовистим підписом окупантам, і тоді точно будемо знати, що ракета вже у нас. А поки будемо зберігати інтригу”, – сказав речник.

Як повідомлялося, Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow дальністю до 250 км.


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