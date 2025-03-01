Спорт

IFAB запровадив нове правило у футболі
1 Березня 2025 18:48
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Ілюстративне фото / Фото @FCShakhtar
Ілюстративне фото / Фото @FCShakhtar

Міжнародна рада футболу (IFAB) ухвалила низку змін до правил гри у футбол, які набудуть чинності у сезоні 2025/26, пише Sport.ua.

Однією з головних змін стала поправка до Правила 12.2 (Непрямий вільний удар). Після успішного тестування, яке показало позитивний ефект, IFAB одноголосно вирішила змінити покарання для воротарів, які занадто довго утримують м’яч.

Відтепер, якщо воротар тримає м’яч понад 8 секунд (з візуальним відліком 5 секунд від арбітра), супернику буде призначено кутовий удар, а не непрямий вільний удар, як це передбачено зараз за перевищення 6 секунд.

Ця зміна набуде чинності 1 липня 2025 року, але змагання, які розпочинаються раніше, можуть впровадити їх достроково або відкласти до початку наступного сезону. Зокрема, нові правила діятимуть на Клубному чемпіонаті світу 2025, який стартує 14 червня.

Крім того, IFAB підтримала ініціативу FIFA щодо тестування бодікамер у своїх змаганнях, зокрема на Клубному чемпіонаті світу. FIFA планує використовувати ці камери як частину трансляцій матчів.


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