“Хвороблива маячня”. В ГУР прокоментували заяви російського Міноборони

​​Російське Міноборони заявило, що при обстрілі Харкова “було знищено представників ГУР МОУ і ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні атаки на Бєлгород”. В українській розвідці назвали ці заяви хворобливою маячнею терористичного режиму.

“Стосовно чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”, не постраждав.

В той же час агресор вчергове вдарив по цивільному, і аж ніяк не військовому об’єкту. Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні “ураження” представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані”, – заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі “Українській правді”.