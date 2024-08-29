Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії

Шведський гурт ABBA вимагає від Дональда Трампа припинити використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії.

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

“Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи того, як на заході Трампа використовувалася музика гурту ABBA. Тоді ми попросили, щоб таке використання було негайно припинено та видалено”, – заявила звукозаписна компанія гурту Universal Music.

Трамп часто використовує твори шведського гурту у своїх заходах, наприклад, пісні Winner Takes It All та Money, Money Money Money.