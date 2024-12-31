ГУР знищило російський гелікоптер Мі-8 у Криму

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що його спецпідрозділ вперше у світі знищив повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.

Про це повідомляє ГУР МОУ

31 грудня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” увійшов в історію, уразивши повітряну ціль ударним морським дроном Magura V5, оснащеним ракетами Р-73 “SeeDragon”.

Під час бою в Чорному морі, поблизу мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму, було знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один вертоліт тієї ж моделі зазнав пошкоджень, але зміг повернутися на аеродром базування.