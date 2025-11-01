ГУР вивів з ладу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу в московській області, — відео

31 жовтня 2025 року внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було виведено з ладу магістральний нафтопродуктопровід «кольцевой» у Раменському районі московської області, повідомляє ГУР.

За повідомленням, внаслідок удару одночасно пошкоджені всі три нитки трубопроводу, якими транспортували бензин, дизпаливо та авіаційне пальне. Антидронова система та воєнізована охорона об’єкта не запобігли вибухам і виходу інфраструктури з ладу. На місце направлені спецслужби та ремонтні бригади рф.

У повідомленні вказано, що «кольцевой» має довжину близько 400 км; паливо для нього надходило з кількох нафтопереробних заводів (Рязанського, Нижегородського та Московського). За наведеними даними, трубопровід щорічно міг перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2,8 млн тонн дизпалива та до 1,6 млн тонн бензину.

У релізі ГУР процитовано начальника відомства генерал-лейтенанта Кирила Буданова: «Наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі впливу, які були введені до цього часу».

ГУР нагадує, що за воєнні злочини проти українського народу буде справедлива відплата.