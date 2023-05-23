ГУР: Втрати росії під Бахмутом – колосальні

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про те, що росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб.

“Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам”, – заявив представник воєнної розвідки України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що російські окупанти під час штурму міста-фортеці Бахмута у Донецькій області втратили понад 100 тисяч осіб.

Про це він говорив у неділю, 21 травня, під час прес-конференції на саміті G7 у японській Хіросімі.

“Є питання – чи його [Бахмут] втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Тому чи є в Бахмуті [українські] війська, чи нема – це спустошене місто, там небагато що залишилося.. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ”, – наголосив Байден.