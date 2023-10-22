Політика

ГУР: В Росії мобілізують 20 тис. чоловік на місяць

22 Жовтня 2023 13:35
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мобілізація, гур

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов зазначив, що в Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, носять прихований характер. Він також розповів про нову форму мобілізації – особливо до колишніх військовослужбовців.

Про це він сказав в інтерв’ю на “Еспресо”.

За його словами, у Кремлі наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі.

“Все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед, йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом “бессмысленным, беспощадным” у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще”, – зазначив Юсов.

Як розповів представник ГУР, в Росії під час мобілізації понад 20 тисяч людей на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Йдеться про рекрутинг серед ув’язнених і серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців мова не йде.

Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють.

“Там нова форма з’явилася, особливо до колишніх військовослужбовців, це примусове підписання контракту: коли начебто викликають на звірку до військкомату, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті. Говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору “любові” до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони. Це банальне бажання заробити. Ну зрештою ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців. Для декого це спосіб врятуватись від проблем іншого характеру, але так, такі заходи тривають в цілому”, – уточнив представник ГУР.

Як зауважив Андрій Юсов, мобілізаційний ресурс в Росії більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він (ресурс) точно не безмежний.


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