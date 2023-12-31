ГУР: У Кремлі вважають, що довга війна призведе до дестабілізації всередині самої Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало дані щодо оцінок становища нашої держави з боку терористичної росії.

“Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України”, – підкреслюють в ГУР.

За даними розвідки, у кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів.

Водночас радники вождів терористичної росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться ― «ето нєдопустімо і опасно».

Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем».

“Тотальну огиду і зневагу до росії в українському суспільстві московити характеризують як особливу небезпеку”, – вважає ГУР.

Зокрема, на росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у кремлі.

“Аби знову «привабити» колишніх прихильників росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво»”, – зазначають аналітики ГУР.

Що саме мають на увазі в кремлі ― не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь росії можна тільки «кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі».

“Водночас, московити вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику”, – роблять висновок у ГУР.