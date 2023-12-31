Політика

ГУР: У Кремлі вважають, що довга війна призведе до дестабілізації всередині самої Росії

31 Грудня 2023 13:04
читать на русском →
гур

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало дані щодо оцінок становища нашої держави з боку терористичної росії.

“Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України”, – підкреслюють в ГУР.

За даними розвідки, у кремлі акцентують увагу на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів.

Водночас радники вождів терористичної росії застерігають від думки, ніби західна допомога наступного року припиниться ― «ето нєдопустімо і опасно».

Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до «гораздо больших проблем».

“Тотальну огиду і зневагу до росії в українському суспільстві московити характеризують як особливу небезпеку”, – вважає ГУР.

Зокрема, на росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову.

Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у кремлі.

“Аби знову «привабити» колишніх прихильників росії серед українців, московські «стратеги» наголошують на необхідності представити «образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях «сво»”, – зазначають аналітики ГУР.

Що саме мають на увазі в кремлі ― не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь росії можна тільки «кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі».

“Водночас, московити вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику”, – роблять висновок у ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Грудня 2023 12:00

Перемоги і поразки України у 2023: Головні події другого року війни
31 Грудня 2023 13:32

Найточніший годинник України вцілів після нічного нальоту на Харків
31 Грудня 2023 13:04

ГУР: У Кремлі вважають, що довга війна призведе до дестабілізації всередині самої Росії
31 Грудня 2023 12:13

ISW: українські дрони вразили багато з запланованих цілей в РФ
31 Грудня 2023 11:20

Ігнат пояснив низьку ефективність ППО цієї ночі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки