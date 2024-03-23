Кримінал

ГУР провело в окупованому Мелітополі спецоперацію

23 Березня 2024 17:27
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мелітополь, гур
Вибух у Мелітополі / Фото ГУР

У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Як йдеться в повідомленні, 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.

“Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці”, – заявили в ГУР.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ “Patriot”.

Точні втрати ворога уточнюються.


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