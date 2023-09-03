Суспільство

ГУР показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8

3 Вересня 2023 13:59
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гур

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило анонс документального фільму «Збиті льотчики Росії» із циклу «Воєнна розвідка України». У короткому відео розвідники показали російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8АМТШ.

«Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…», – сказав російський пілот, якого можна побачити на 50 секунді відео.

Операція з передачі гелікоптера отримала назву «Синиця». Разом із пілотом у момент передачі на борту перебували двоє членів екіпаж. Останніх ліквідували розвідники.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розкрив деталі операції з російським гелікоптером, який приземлився на Харківщині. Він зазначив, що до пілота «знайшли правильний підхід, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його родину, зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається».

Документалку “Збиті льотчики Росії” покажуть 3 вересня о 22:15 в ефірі національного телемарафону.


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