Політика

ГУР підтвердив нову операцію РДК та “Свободи Росії” на території РФ

1 Червня 2023 15:32
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білгород

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили нову операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

За його словами, Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” справді проводять чергову операцію на території РФ.

Він зазначив, що цілі таких заходів необхідно уточнювати у представників цих структур безпосередньо.

“Ідуть заходи за участю цих структур та їхніх прихильників. Щодо цілей, необхідно уточнювати у представників РДК та легіону, які діють на території РФ автономно”, — сказав Юсов.

Раніше бійці РДК та легіону “Свобода Росії” знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами.


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