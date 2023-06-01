ГУР підтвердив нову операцію РДК та “Свободи Росії” на території РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили нову операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

За його словами, Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” справді проводять чергову операцію на території РФ.

Він зазначив, що цілі таких заходів необхідно уточнювати у представників цих структур безпосередньо.

“Ідуть заходи за участю цих структур та їхніх прихильників. Щодо цілей, необхідно уточнювати у представників РДК та легіону, які діють на території РФ автономно”, — сказав Юсов.

Раніше бійці РДК та легіону “Свобода Росії” знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами.