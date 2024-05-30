ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму

ГУР підтвердило знищення двох ворожих швидкісних транспортно-десантних катерів в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму.

Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.