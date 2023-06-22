ГУР отримало від меценатів розвідкомплекси “ШАРК”

Меценати передали Головному управлінню розвідки Міноборони два розвідкомплекси українського виробництва “ШАРК”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Днями бійці Головного управління розвідки МОУ отримали від фонду «Повернись живим» і OKKO одразу два розвідкомплекси «ШАРК», загальною вартістю 26 мільйонів гривень”, – повідомляють розвідники.

Загалом ГУР отримало чотири БпЛА, два командних пункти на базі спеціально обладнаних прохідних автівок та дві пускових установки у рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО», в якому «Повернись живим» разом із партнером акумулювали загалом 325 млн грн на 25 розвідкомплексів.

Передбачається, що «ШАРК» коригуватиме та шукатиме цілі, зокрема, для HIMARS.

“Цей БпЛА від українського виробника гарно показав себе у бойових умовах. Лише за останні кілька тижнів перший переданий благодійниками комплекс підтверджено знищив російської техніки приблизно на $25 мільйонів”, – повідомляють у ГУР.