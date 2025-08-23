ГУР: на Луганщині ліквідовані троє “бучанських м’ясників”, ще двоє – важкі “300”

22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного Прапора України, на тимчасово окупованій території села Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, детонація сталася на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

У 2022 році ці ж окупанти брали безпосередню участь у воєнних злочинах у місті Буча Київської області. На Луганщині вони виконували функції мобільної групи ППО, прикриваючи від повітряних атак розташовану неподалік ворожу військово-ремонтну базу.

Внаслідок вибуху було знищено два пікапи з кулеметами та УАЗ “буханку”, завантажену боєкомплектом. Загинуло троє російських окупантів, ще двоє отримали важкі поранення.