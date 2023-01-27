Політика

ГУР: Герасимов отримав завдання повністю захопити Донецьку область до березня

27 Січня 2023 19:26
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розвідка

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Після чергових кадрових перестановок в окупаційній армії одне з ключових завдань для Герасимова від Путіна – повна окупація Донецької області до березня. Це означає, що Донецький напрямок і ситуація на сході буде і надалі залишатися найгарячішою. Решта – ми бачимо зараз загострення на Запорізькому напрямку, в інших точках. Ворог безумовно буде маневрувати, робити відволікаючі маневри», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Але, за його словами, Україна розуміє, що Донбас залишається для російських сил пріоритетом.

«Бо це з пропагандистської точки зору від початку вторгнення «захист» Донбасу, цих квазіутворень «ЛНР», «ДНР» було одним з ключових мотивів путінської пропаганди. Нічого не змогли досягти за майже рік, тому Донбас залишається і буде залишатися одним з пріоритетів для окупантів», – додав Юсов.

Напередодні видання Bloomberg у своїй статті, написаній на основі думок офіційних осіб, радників та експертів, повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.


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