Суспільство

Гуменюк заявила, що Україна готова долучитись до “зернової угоди” в будь-який момент

3 Серпня 2023 11:53
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зерно, гуменюк

Попри російські атаки на порти Дунаю та Великої Одеси, Україна готова долучитися до “зернової угоди”.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ сказала начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що Росія розпочала активну агресивну діяльність з атаками на портову та зернову інфраструктуру України.

“Ми зафіксували вже 7 таких атак. Але попри руйнування, Україна готова хоч завтра долучитися до “зернової угоди” та виконувати свої зобов’язання перед світом”, – заявила Гуменюк.

Вона додала, що Росія намагається переконати судновласників у тому, що українські порти не здатні працювати в режимі, необхідному для гарантування продовольчої безпеки у світі, та в такий спосіб переключити увагу на себе і запропонувати власну монополію.

“Україна здатна забезпечити роботу портів і здатна забезпечити безпековий компонент. Для цього нам потрібна міжнародна підтримка, гарантії ООН та Туреччини”, – додала Гуменюк.


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