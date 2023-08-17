Суспільство

Гуменюк заявила, що Керченський міст працює в обмеженому режимі

17 Серпня 2023 09:08
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Кримський міст, гуменюк

Незаконно збудований росіянами Керченський міст працює в обмеженому режимі після нещодавніх атак − не працюють на повну і деякі автомобільні смуги, і залізниця.

Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин

“Міст поставили на “провітрювання”, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено”. 

Вона додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.


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