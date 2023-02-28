Політика

Гуменюк заявила про високу загрозу ракетного удару

28 Лютого 2023 14:25
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війна

Загроза ракетного удару по території України є високою, росіяни вишукують нову тактику обходу протиповітряної оборони.

“Рівень загрози залишається достатньо високим. Ворог вишукує нову тактику, і ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, що вони намагаються виявити нашу протиповітряну оборону, адже вона перешкоджає результативності, яку б вони хотіли бачити від ракетних ударів”, – повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

Гуменюк також зазначила, що окупанти використовують для розвідки дрони і повітряні кулі.

Ввечері 27 лютого оперативне командування “Південь” повідомило, що за день ворог вдвічі збільшив угрупування порівняно із ранком. На чергуванні перебували 12 кораблів, серед них 2 підводних ракетоносії із загальним залпом 8 крилатих ракет “Калібр” і 3 великих десантних кораблі.

Станом на день 28 лютого, за словами Гуменюк, спостерігається накопичення корабельного угруповання ворога у Чорному морі з 13 кораблів. Кількість ракетоносіїв не змінилася.


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