Політика

Рейтинг Макрона опустився до рекордно низького рівня
12 Грудня 2024 20:30
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Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

Рівень підтримки президента Франції Емманюеля Макрона серед французьких виборців досяг найнижчої позначки з 2017 року, коли він уперше був обраний на посаду глави держави. 

Про це свідчать результати опитування для Les Echos.

Лише 21% респондентів висловили довіру до Макрона — такий самий показник було зафіксовано і в листопаді. Це рекордно низький рівень підтримки за весь час його президентства.

Особливо помітне зниження довіри відбулося серед власних виборців Макрона. Лише 57% з них вважають, що президент здатний “ефективно вирішувати ключові проблеми країни”. У травні 2022 року цей показник становив 91%, а в липні 2023 року — 74%.

Опитані французи висловили найбільшу довіру колишнім прем’єр-міністрам:

  • Едуару Філіпу (41%),
  • Габріелю Атталю (37%),
  • а також лідеру ультраправого “Національного об’єднання” Жордану Барделлі (35%).

На четвертому місці опинився Мішель Барньє (34%), якого парламент нещодавно відправив у відставку силами ультраправих та ультралівих депутатів.

Інше опитування, проведене на початку грудня, показало, що більшість французів хотіли б, аби Макрон пішов у відставку, а президентські вибори, заплановані на 2027 рік, були перенесені на 2025 рік.


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