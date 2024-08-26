Кримінал

Гуманітарка на понад 170 млн грн не дійшла до військових
26 Серпня 2024 16:38
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корупція, міноборони
Ілюстративне фото / Бюро економічної безпеки

Міноборони та Держмитслужба встановили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

“За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171,78 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів;
  • 476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;
  • 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Однак у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами.

Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування.


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