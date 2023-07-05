Суспільство

Грузинська авіакомпанія запускає для росіян транзитні рейси до Ніцци

5 Липня 2023 09:06
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грузія, рф, авіа

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, що перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси з Москви до Ніцци через Тбілісі.

Про це пише “Грузия Online”. 

Транзитний рейс до Лазурового узбережжя з однією пересадкою почне курсувати з 5 липня. Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень – у середу і суботу.

Вартість квитків на цей рейс стартує від 535 доларів (на рейси по середах) і від 633 доларів ( рейси по суботах).

Загалом шлях із російської столиці до Ніцци займатиме 8 з половиною годин.


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