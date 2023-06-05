Кримінал

Група агентів фсб шпигувала за “центрами прийняття рішень”

5 Червня 2023 10:18
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сбу, шпигун

СБУ знешкодила «легендовану» групу агентів фсб, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України.

Як повідомили у відомстві, Служба безпеки провела масштабну спецоперацію у декількох областях України. У результаті комплексних заходів затримано трьох учасників агентурної мережі фсб і встановлено особу їх російського «куратора».

За завданням спецслужби рф зловмисники шпигували за так званими «центрами прийняття рішень». Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

Так, на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.

Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області викрито агента фсб із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).


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