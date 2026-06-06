Грози, град і шквали накриють більшість областей України: оголошено жовтий рівень небезпеки

7 червня в більшості регіонів України очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це попередив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у всіх областях країни, крім східних, пройдуть грози. Вдень в окремих районах також можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

У Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозуються значні дощі.

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Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.