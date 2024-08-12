Суспільство

Громадський транспорт Маріуполя перебуває в аварійному стані 
12 Серпня 2024 10:29
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маріуполь
Ілюстративне фото / ЦНС

Автобуси в тимчасово окупованому Маріуполі на межі аварійності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Технічний стан 90% автобусів, які виходять на рейси в Маріуполі, є незадовільним. Автопарк не оновлюється і майже не ремонтується через брак обслуговуючого персоналу”, – йдеться у повідомленні.

ЦНС також зазначає, що “нові” автобуси, які часом з’являються в місті, є списаними транспортними засобами, які не утилізували в Росії. Окупанти фактично перетворили тимчасово окуповані території України на полігон для свого непотребу.

Центр національного спротиву підкреслює, що для того, щоб припинити деградацію регіону, необхідно звільнити українські землі від окупантів.

Також ЦНС закликає громадян повідомляти про злочини ворога, його розташування та техніку за анонімним посиланням. 


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