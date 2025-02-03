“Гранд Бурже”: житло, збудоване за сучасними технологіями

Безкомпромісна якість і продуманість усіх деталей — саме так можна коротко охарактеризувати житловий комплекс «Гранд Бурже», що розташований неподалік Києва, у центральній частині міста Буча. Забудовник Linevich Group поставив перед собою мету зробити будинок привабливим для життя та інвестування, чого вдалося досягти на 100%. Новобудови відрізняються особливим комфортом, а також надійністю та довговічністю завдяки використанню сучасної технології будівництва.

Особливості будівництва житлового комплексу «Гранд Бурже»

ЖК «Гранд Бурже» — це п’ять будинків висотою 16 і 18 поверхів. Усі новобудови зведені за монолітно-каркасною технологією, що робить їх міцними та привабливими, а також гарантує тривалий термін експлуатації, що становить понад 100 років. Стіни заповнюються керамоблоком і газоблоком.

На офіційному сайті ЖК «Гранд Бурже» можна дізнатися більше як про технологію, так і про матеріали, що використовуються під час будівництва. Ось що варто знати майбутнім власникам квартир про переваги монолітно-каркасної технології:

надійний каркас і міцні опорні елементи;

висока швидкість будівництва;

рівномірна усадка та відсутність тріщин;

можливість зробити перепланування житла;

висока теплоізоляція;

оптимальна висота стелі.

Усі будинки додатково утеплені мінеральною ватою та забезпечені автономним опаленням, що робить сучасні квартири в новобудові від Linevich Group ще більш комфортними для проживання цілий рік.

Переваги спільного простору в ЖК «Гранд Бурже»

Сучасні технології будівництва та якісні будівельні матеріали — не єдині переваги ЖК «Гранд Бурже». Цей комплекс виділяється і своєю продуманою територією та інфраструктурою, що дає можливість власникам житла відпочивати з комфортом як у себе вдома, так і в місцях спільного користування.

На території ЖК «Гранд Бурже» облаштовані дитячі та спортивні майданчики, озеро, фонтани, місця для відпочинку. Поруч розташований власний ТРЦ із супермаркетом, кінотеатром, басейном, ігровою зоною для дітей, магазинами та ресторанами. У будинках є три підземні паркінги, тому внутрішня територія вільна від машин.

Зателефонуйте у відділ продажу ЖК «Гранд Бурже», щоб отримати вичерпну інформацію про всі переваги цього сучасного житлового комплексу. Наші консультанти з радістю розкажуть вам про особливості проєкту, включаючи використані будівельні матеріали, планування квартир, а також інфраструктуру, яка створює комфортне середовище для життя. Ви дізнаєтесь про доступні варіанти квартир різної площі та планувань, що відповідають вашим потребам та бюджету.

Окрім цього, ми надамо актуальну інформацію щодо вартості квадратного метра, умов придбання, можливостей розстрочки чи кредитування від банків-партнерів. Якщо вас цікавлять акційні пропозиції або спеціальні умови для ранніх інвесторів — наші менеджери завжди готові надати такі деталі.

Не зволікайте, адже кількість доступних квартир обмежена. Звернувшись до відділу продажу, ви отримаєте професійну консультацію та зможете записатися на перегляд, щоб особисто оцінити якість будівництва та комфорт майбутнього житла. Ваш новий дім у ЖК «Гранд Бурже» чекає на вас!