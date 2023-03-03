Графіки відключення електроенергії на Харківщині скасовано

З 6 березня графіків погодинних відключень у Харкові та області не буде: “Укренерго” не встановлює ліміти споживання електроенергії для регіону.

Про це пише Суспільне Харків з посиланням на речницю “Харківобленерго” Марину Шевченко.

“У разі необхідності ми оперативно повернемося до графіків, але сподіваємося, що це не знадобиться. Якщо буде потрібно, то ми оперативно все відпрацюємо і поширимо”, — сказала Шевченко.

Також в обленерго нагадали про планові та аварійні відключення.

“У нас майже кожного дня є і планові відключення, і аварійні: обладнання потребує ремонту, заміни й т.д.. Про це приходить попередження через мобільний додаток “Харенерго” чи люди дізнаються від місцевих органів влади”, — додала речниця.