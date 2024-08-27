Графіки відключень застосовуватимуть упродовж доби

27 серпня в усіх регіонах діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили в Міненерго й Укренерго.

Минулої доби ворог завдав ударів по низці об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 543 населені пункти. Зокрема, через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими 2 населені пункти на Миколаївщині. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій області.

27 серпня в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання. З 06:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби – по три черги.

Споживання залишається високим. Вчора, 26 серпня, станом на 08:00 (ще до початку застосування обмежень) воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, у п’ятницю, 23 серпня, в той самий час.

Зараз українська енергосистема відновлюється вже після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі.