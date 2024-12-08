Графіки відключень електроенергії на 9 грудня

Компанія “Укренерго” повідомляє про графік застосування обмежень електропостачання на завтра, 9 грудня:

Для побутових споживачів:

08:00 – 19:00 – діятиме одна черга відключень.

08:00 – 19:00 – діятиме одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 20:00 – будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергосистемі

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово стабілізують енергосистему після масованої атаки 28 листопада. Ремонт пошкодженого обладнання триває, і спеціалісти працюють над його якнайшвидшим поверненням до роботи.

Важлива інформація

Час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальні графіки відключень для вашого регіону можна дізнатися на офіційному сайті або сторінках обленерго у соцмережах.

Рекомендація: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути перевантажень мережі.