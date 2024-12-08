Економіка

Графіки відключень електроенергії на 9 грудня
8 Грудня 2024 18:45
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відключення
Ілюстративне фото / Фото АТ “Харківобленерго”

Компанія “Укренерго” повідомляє про графік застосування обмежень електропостачання на завтра, 9 грудня:

  • Для побутових споживачів:
    08:00 – 19:00 – діятиме одна черга відключень.
  • Для промисловості та бізнесу:
    07:00 – 20:00 – будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергосистемі

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово стабілізують енергосистему після масованої атаки 28 листопада. Ремонт пошкодженого обладнання триває, і спеціалісти працюють над його якнайшвидшим поверненням до роботи.

Важлива інформація

Час і обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальні графіки відключень для вашого регіону можна дізнатися на офіційному сайті або сторінках обленерго у соцмережах.

Рекомендація: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно після відновлення електропостачання. Це допоможе уникнути перевантажень мережі.


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