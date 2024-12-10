“Графік відключення світла”, “Суджа” та “Сирський”: що українці “гуглили” в 2024 році

Google представив підсумки року, визначивши найпопулярніші пошукові запити серед українських користувачів у 2024 році.

Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит “Графік відключення світла”. На другій позиції опинився запит “Евро 2024”, а на третій – “Сирський”. Також у топі запитів року – “Олімпійські ігри 2024”, “Пасха 2024” та “Суджа”.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

У категорії “Фільми” лідером став український документальний фільм “20 днів у Маріуполі”. На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація “Думками навиворіт 2” та космічна фантастика “Дюна. Частина друга”. Також значний інтерес українців викликали одни з найобговорюваніших фільмів року “Солтберн” та “Субстанція”, а також український містичний фільм жахів “Конотопська відьма”.

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, українці намагалися з’ясувати значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”, а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла Евро 2024 Сирський Олімпійські ігри 2024 Пасха 2024 Усик Ірина Фаріон Суджа 20 днів у Маріуполі Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський Олександр Усик Дональд Трамп Сергій Лавров Камала Гарріс Майк Тайсон Микола Тищенко Павел Дуров Клавдія Петрівна Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон Олексій Навальний Ален Делон Анастасия Заворотнюк Олександр Масляков В’ячеслав Узелков Олександр Ширвіндт Віталій Білоножко Богдан Сташків Шеннен Догерті

Питання: “Що таке?”:

що таке мсек що таке реб що таке терикони що таке черги відключення світла що таке цнап що таке довідка ок-7 що таке каб що таке бусифікація що таке квадробери що таке чиназес

Покупка:

Екофлоу Вентилятор Зарядна станція Інвертор Айфон 16 Дубайский шоколад Сквіш лапка Гелевий акумулятор 100 ампер Сонячні панелі Тюбінг

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