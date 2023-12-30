Графік роботи торговельної мережі Харкова на свята

На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад 2 тис. різних торговельних точок.
Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня – їх більша частина.
На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад 2 тис. різних торговельних точок.
Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня – їх більша частина.
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