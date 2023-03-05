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Готуються до атаки: РФ вивела в море дев’ять ракетоносіїв

5 Березня 2023 16:18
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Станом на ранок 5 березня корабельне угруповання у Чорному морі складається з 16 одиниць. Серед них 4 десантних кораблі, 4 ракетоносії, 2 з яких – підводні. Речниця попередила, що загальний залп “Калібрів” може сягати 24 одиниць.

В Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, в Середземному морі – 10 кораблів, з них 5 – носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетної атаки.

“Якою вона буде – це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки – це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району”, – сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що ворог намагається заплутати українську протиповітряну оборону. У разі точкових атак росіяни підіймають у повітря авіацію, а також тримають напоготові ракетоносії у морі.


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