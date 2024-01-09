Госпіталізація Остіна: Трамп вимагає “негайно” звільнити главу Пентагону

Експрезидент США Дональд Трамп закликав адміністрацію президента США Джо Байдена звільнити міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той кілька днів не повідомляв Білому дому про свою госпіталізацію.

Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Остін «має бути негайно звільнений за неналежну професійну поведінку і невиконання обов’язків».

Трамп сказав, що глава Пентагону «зник безвісти на тиждень», і ніхто, включно з «криворуким Джо Байденом», «й гадки не мав про те, де він перебуває або може перебувати».

Колишній президент заявив, що Остін «погано працював» і мав бути звільнений разом із генералом Марком Міллі «з багатьох причин, але особливо через катастрофічну капітуляцію в Афганістані, можливо, найганебнішого моменту в історії” США.