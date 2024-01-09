Політика

Госпіталізація Остіна: Трамп вимагає “негайно” звільнити главу Пентагону

9 Січня 2024 09:24
читать на русском →
сша, трамп

Експрезидент США Дональд Трамп закликав адміністрацію президента США Джо Байдена звільнити міністра оборони Ллойда Остіна після того, як той кілька днів не повідомляв Білому дому про свою госпіталізацію.

Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Остін «має бути негайно звільнений за неналежну професійну поведінку і невиконання обов’язків».

Трамп сказав, що глава Пентагону «зник безвісти на тиждень», і ніхто, включно з «криворуким Джо Байденом», «й гадки не мав про те, де він перебуває або може перебувати».

Колишній президент заявив, що Остін «погано працював» і мав бути звільнений разом із генералом Марком Міллі «з багатьох причин, але особливо через катастрофічну капітуляцію в Афганістані, можливо, найганебнішого моменту в історії” США.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 10:49

Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін, – Завітневич
9 Січня 2024 10:19

Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду
9 Січня 2024 08:27

Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій
9 Січня 2024 07:36

На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб
9 Січня 2024 07:15

Умєров про розслідування корупції в Міноборони: Новин буде більше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки