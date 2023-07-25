Горбунов заявив про відмову брати державні кошти на зйомки свого серіалу

Відомий ведучий та продюсер Юрій Горбунов заявив, що відмовився від державного фінансування 24-х серійного серіалу “СМТ Інгулець”, на який Мінкульт виділив 33,6 млн грн.

Про це Горбунов повідомив в Instagram.

“З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”.

При цьому Горбунов зазначив, що його продюсерська комапанія прозоро виграла конкурс на державне фвнансування, який оголошував Мінкульт.

За його словами, жодної гривні на виробництво серіалу він не отримав. “Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту. І ця історія не про Паравознюка!!” – додав він.

Горбунов запевнив, що він буде шукати інші можливості, щоб зробити серіал і дати роботу своїй команді.

Також ведучий пообіцяв продовжити волонтерити та підтримувати ЗСУ. Крім того, він подякував за критику, а також підтримку.