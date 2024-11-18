Головного дорожника Львівщини підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних

СБУ розслідує можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області.

Про це повідомляє “NGL.media” посилаючись на матеріали справи.

За даними слідства, двоє чоловіків призовного віку наприкінці червня влаштувалися на роботу в Службу відновлення, щоб отримати бронь і уникнути мобілізації. Обидва отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури, але фактично не відвідували робочі місця, використовуючи свій статус для отримання відстрочки від призову.

Слідчі СБУ вважають, що до цієї схеми причетний начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, Олег Береза.

Сам Береза заперечує звинувачення і стверджує, що діяльність служби відбувається виключно в межах чинного законодавства, обіцяючи надати документи для перевірки правоохоронними органами.

За інформацією журналістів, у рамках розслідування, яке розпочалося 29 жовтня, слідчі провели обшуки в помешканні Берези, вилучивши 25,7 тис. доларів та айфон. Також обшуки відбулися в офісі Служби відновлення у Львові, де було вилучено документи, які можуть слугувати доказами у справі.