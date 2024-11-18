Кримінал

Головного дорожника Львівщини підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних
18 Листопада 2024 15:47
читать на русском →

СБУ розслідує можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області. 

Про це повідомляє “NGL.media” посилаючись на матеріали справи.

За даними слідства, двоє чоловіків призовного віку наприкінці червня влаштувалися на роботу в Службу відновлення, щоб отримати бронь і уникнути мобілізації. Обидва отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури, але фактично не відвідували робочі місця, використовуючи свій статус для отримання відстрочки від призову.

Слідчі СБУ вважають, що до цієї схеми причетний начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, Олег Береза.

Сам Береза заперечує звинувачення і стверджує, що діяльність служби відбувається виключно в межах чинного законодавства, обіцяючи надати документи для перевірки правоохоронними органами. 

За інформацією журналістів, у рамках розслідування, яке розпочалося 29 жовтня, слідчі провели обшуки в помешканні Берези, вилучивши 25,7 тис. доларів та айфон. Також обшуки відбулися в офісі Служби відновлення у Львові, де було вилучено документи, які можуть слугувати доказами у справі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Листопада 2024 14:51

На житловий район Одеси впала збита ракета “Іскандер”
18 Листопада 2024 17:07

Зеленський підписав закон про реформу МСЕК
18 Листопада 2024 15:27

На Дніпропетровщині знешкодили банду рекетирів на чолі з депутатом
18 Листопада 2024 14:30

“Показові удари” – Зеленський про удар РФ по Одесі
18 Листопада 2024 13:05

Окупанти вчергове атакували Одесу: є поранені та загиблі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
усі думки