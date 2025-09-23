Головне з виступу Трампа на Генасамблеї ООН: критика Байдена, заяви про війну в Україні та “зелену аферу”

Президент США Дональд Трамп виступив на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, різко розкритикувавши організацію та окресливши позицію своєї країни щодо ключових міжнародних викликів.

На початку промови Трамп пожартував, що у будівлі ООН його зустріли «непрацюючий ескалатор і зламаний телесуфлер», і додав, що «у когось будуть великі проблеми».

«У чому мета ООН? У неї є величезний потенціал, але вона його навіть близько не реалізує. Слова поки сильніші за дії, вони не зупиняють війни», – заявив президент США. Він додав, що у своїх зусиллях щодо припинення воєн не отримував від ООН підтримки.

Критикував Трамп і адміністрацію Джо Байдена, тоді як власні досягнення підкреслив у сфері міграційної політики. Він заявив, що США «успішно відбили вторгнення мігрантів», і повторив жорстке послання до тих, хто намагається незаконно в’їхати в країну.

Американський президент також похвалився, що на саміті НАТО у червні союзники погодилися підвищити оборонні видатки з 2% до 5% ВВП, що, за його словами, зробило альянс «сильнішим, ніж будь-коли».

Окрему увагу Трамп приділив війні Росії проти України. Він заявив, що вона «мала бути невеликою сутичкою» і не принесла Росії престижу. «Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих солдатів з обох сторін. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом», – наголосив він.

Також Трамп назвав Китай та Індію «основними спонсорами російської війни», закликав країни відмовитися від розробки біологічної та ядерної зброї і різко висловився про кліматичну політику. Він назвав зміну клімату «найбільшою аферою у світі», зелену енергетику – «шляхом до банкрутства», а вуглецевий слід – «міфом».

Завершуючи виступ, Трамп закликав держави-члени ООН приєднатися до США у створенні «безпечнішого і процвітаючого світу» та відмовитися від «невдалих підходів минулого».