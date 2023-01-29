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Голова військового комітету НАТО заявив про готовність Альянсу до конфронтації з РФ

29 Січня 2023 14:19
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війна, нато

Високопосадовець Північноатлантичного альянсу вважає, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер гарантує, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією, наголосивши, що теперішнім пріоритетом є переозброєння.

Про це він заявив в інтерв’ю португальському каналу RTP.

За словами високопосадовця НАТО, промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того, що провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити “воєнну економіку мирного часу”.

Керівник військової структури НАТО заявляє, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України , враховуючи те, що Москва має намір повернути собі розміри колишнього Радянського Союзу.

Водночас він запевнив, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією.

До реальності ядерної війни Роб Бауер ставиться скептично, заявивши, що не вважає російського президента Володимира Путіна божевільним.

“Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це хороша новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина”, – заважив адмірал.


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