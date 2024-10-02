Голова МЗС Угорщини заявив, що ЄС планує відправити військових радників до України

Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини повідомив, що ЄС нібито хоче направити військових радників для допомоги Україні, проте Будапешт відхилив цю пропозицію.

Про це він сказав після виїзного засідання угорського уряду 2 жовтня.

Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну “військових радників ЄС для виконання координаційних завдань”.

“Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні”, – заявив глава угорського МЗС.

“Тому ми говоримо “ні” цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію”, – додав Сійярто.