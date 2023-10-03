Політика

Голова МЗС Швеції не приїхав у Київ на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт, – ЗМІ

3 Жовтня 2023 13:04
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швеція

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем не зміг бути присутнім на засіданні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яке відбулася 2 жовтня у Києві, тому що забув свій паспорт.

Про це пише видання Die Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що міністра не пропустили на польсько-українському кордоні через відсутність паспорта. Тому йому довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва. 

Не всі 27 міністрів закордонних справ ЄС потрапили на неформальне засідання Ради ЄС у Києві. Так, угорський колега Більстрема Петер Сійярто, нагороджений російським орденом Дружби, відмовився з самого початку. А очільники МЗС Латвії та Польщі Крішʼяніс Каріньш й Збігнєв Рау не приїхали через коронавірус.


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