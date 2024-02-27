Політика

Голова МЗС Польщі попросив у США зброю для України

27 Лютого 2024 07:28
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сша, україна, польща
Радослав Сікорський / PAP

26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну.

Про це він заявив у своїй промові у аналітичному центрі Atlantic Council, передає УП.

За його словами, лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу. 

“По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні.

По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених.

По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили.

Нам потрібно зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більшому глобальному конфлікту, який наразі все ближче наближається до наших кордонів”.

Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну – це аж ніяк не регіональна сварка. Це війна з глобальними наслідками.

Він також вважає, якщо залишити Україну без допомоги, Путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно.

Сікорський прогнозує, що Путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, “де нашим дітям доведеться боротися з ним. Адже Путін відкрито заявив, що російський кордон “ніде не закінчується”.


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