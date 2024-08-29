Кримінал

Голова Антимонопольного комітету Кириленко вніс 30 мільйонів гривень застави
29 Серпня 2024 15:35
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корупція
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко / Фото: АМКУ

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, яку Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив йому напередодні.

Про це у ВАКС повідомили в коментарі “Суспільному”.

28 серпня суд призначив Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у межах справи про незаконне збагачення на 56,2 млн гривень.

25 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями “незаконне збагачення” та “декларування недостовірної інформації”.

Це сталося після того, як журналісти “Схем” (проєкт “Радіо Свобода”) оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали “елітне майно” в Ужгороді, Києві та області на 70 млн грн, що не відповідає їхнім заробіткам.


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