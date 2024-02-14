Суспільство

Голосування за законопроєкт про мобілізацію затримується

14 Лютого 2024 19:33
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мобілізація
Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Верховна Рада найімовірніше не зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого, оскільки потрібно опрацювати поправки до документа.

Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від “Слуги народу”, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

“22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому”, — сказав він.

За словами нардепа, треба доопрацювати законопроєкт, провести комітет, і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

“Малоймовірно. Я не виключаю, але дуже малоймовірно. Комітет буде розглядати (правки) як тільки закінчиться строк подачі цих законодавчих пропозицій, правок. Далі комітет у режимі буде опрацьовувати, далі буде засідання комітету. Коли воно (засідання) буде поки не можу сказати”, — сказав Веніславський.


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