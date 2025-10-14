Холодна повітряна маса накриє Україну: де очікувати заморозків 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, в Україні збережеться прохолодна погода без істотних опадів. У низці областей вночі прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 3° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості областей України 15 жовтня погоду формуватиме поле підвищеного тиску.

“Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C, вдень також холодно”, – йдеться в повідомленні.

Істотних опадів не очікується, лише на північному сході вдень можливий невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, у південних, центральних, східних і Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Вдень температура підвищиться до +6…+11 °C, на півдні до +14 °C. У Карпатах вночі прогнозується 0…-3 °C, вдень +1…+6 °C.