        Холод вночі та спека вдень: синоптик дав прогноз погоди на 5 вересня

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 22:20
        Нічна Одеса / Фото: Головне в Україні
        У п’ятницю, 5 вересня, українців чекає тепла та сонячна погода. Вночі в деяких областях температура знизиться до +7 °C.

        Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

        “На фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів”, — йдеться в повідомленні.

        Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с.

        Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 °C, у північних та східних областях місцями +7…+9 °C.

        Вдень повітря прогріється до +25…+30 °C, на півдні та заході країни температура підніметься до +28…+33 °C.

        Погодна мапа України на 5 вересня / Фото: Укргідрометцентр

