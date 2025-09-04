Холод вночі та спека вдень: синоптик дав прогноз погоди на 5 вересня

У п’ятницю, 5 вересня, українців чекає тепла та сонячна погода. Вночі в деяких областях температура знизиться до +7 °C.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

“На фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 °C, у північних та східних областях місцями +7…+9 °C.

Вдень повітря прогріється до +25…+30 °C, на півдні та заході країни температура підніметься до +28…+33 °C.