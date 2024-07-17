Суспільство

ГО “Вільні та вірні” уклали Меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА “Крук” та домовилися спільно працювати над працевлаштуванням ветеранів
17 Липня 2024 17:34
читать на русском →
бпла, ветеран
Курсанти "Крука" навчаються керувати БпЛА / Фото: Центр підготовки операторів БПЛА "Крук"

ГО “Вільні та вірні” стали офіційними партнерами Центру підготовки операторів БПЛА “Крук” та підписали відповідний Меморандум. Співпраця організацій спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази Центру, а також на працевлаштування ветеранів.

Центр підготовки операторів БПЛА “Крук” було засновано у квітні 2022 року у відповідь на потреби бійців ЗСУ. Тут військові мають змогу пройти теоретичне і практичне навчання, вчаться літати на симуляторах та практикуватися зі справжніми безпілотниками. Всі ці послуги є безкоштовними для ЗСУ та платними для цивільних.

ГО “Вільні та вірні” долучаться до підготовки фахівців безпілотних систем, а також залучать команду Центру до своїх проектів щодо забезпечення наших захисників сучасними різновидами озброєнь — підкреслив голова ГО “Вільні та вірні” Віталій Герсак. 

В якості партнерів обидві організації також долучаться до підготовки форуму з працевлаштування ветеранів, який буде проведено за підтримки Одеської ВЦА. 

Як повідомлялося раніше, з початку 2024 року ГО “Вільні та Вірні” передало на потреби бойових підрозділів ЗСУ біля 500 FPV-дронів, більше 100 генераторів, біля 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, мобільні прально-побутові комплекси, 15 пікапів та біля 80 баггі”Хижак”. Крім цього організація та її керівник активно працюють над впровадженням в Україні досвіду ветеранської політики США та розвитком двосторонніх стосунків в цій сфері.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 18:32

Єврокомісія погодила виділення Україні траншу бюджетної допомоги у розмірі €4,2 млрд
17 Липня 2024 19:41

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів
17 Липня 2024 18:15

В “Дії” запрацювало електронне бронювання
17 Липня 2024 16:30

На Херсонщині впровадили особливий режим
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки