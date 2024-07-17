ГО “Вільні та вірні” уклали Меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА “Крук” та домовилися спільно працювати над працевлаштуванням ветеранів

ГО “Вільні та вірні” стали офіційними партнерами Центру підготовки операторів БПЛА “Крук” та підписали відповідний Меморандум. Співпраця організацій спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази Центру, а також на працевлаштування ветеранів.

Центр підготовки операторів БПЛА “Крук” було засновано у квітні 2022 року у відповідь на потреби бійців ЗСУ. Тут військові мають змогу пройти теоретичне і практичне навчання, вчаться літати на симуляторах та практикуватися зі справжніми безпілотниками. Всі ці послуги є безкоштовними для ЗСУ та платними для цивільних.

ГО “Вільні та вірні” долучаться до підготовки фахівців безпілотних систем, а також залучать команду Центру до своїх проектів щодо забезпечення наших захисників сучасними різновидами озброєнь — підкреслив голова ГО “Вільні та вірні” Віталій Герсак.

В якості партнерів обидві організації також долучаться до підготовки форуму з працевлаштування ветеранів, який буде проведено за підтримки Одеської ВЦА.

Як повідомлялося раніше, з початку 2024 року ГО “Вільні та Вірні” передало на потреби бойових підрозділів ЗСУ біля 500 FPV-дронів, більше 100 генераторів, біля 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, мобільні прально-побутові комплекси, 15 пікапів та біля 80 баггі”Хижак”. Крім цього організація та її керівник активно працюють над впровадженням в Україні досвіду ветеранської політики США та розвитком двосторонніх стосунків в цій сфері.